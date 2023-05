LIVE: Kevin De Bruyne krijgt rust van Guardiola op bezoek bij laagvlieger Everton

Fase per fase

clock 35' De poging wordt gered door Jordan Pickford (Everton). De keeper ging goed plat en kon de bal klemmen. eerste helft, minuut 35.

clock 35' Rodri (Manchester City) haalt uit... eerste helft, minuut 35.

clock 35' Mason Holgate (Everton) trapt op doel, maar zijn schot gaat naast. eerste helft, minuut 35.

clock 34' James Tarkowski (Everton) zet zijn hoofd tegen de bal, maar hij kan niet kadreren. eerste helft, minuut 34.

clock 34' Dwight McNeil neemt de hoekschop voor Everton. Hij dropt de bal centraal voor doel. eerste helft, minuut 34.

clock 32' Riyad Mahrez (Manchester City) wordt teruggefloten door de scheidsrechter. Hij ging te fors in op Dominic Calvert-Lewin (Everton). eerste helft, minuut 32.

clock 31' Phil Foden (Manchester City) kan aanleggen, maar zijn schot wordt afgeblokt. eerste helft, minuut 31.

clock 31' De bal gaat over de achterlijn in hoekschop. Die wordt genomen door Riyad Mahrez (Manchester City), maar zijn voorzet is te kort en wordt weggewerkt. eerste helft, minuut 31.

clock 30' Nathan Patterson (Everton) wordt teruggefloten door de scheidsrechter. Hij ging te fors in op Phil Foden (Manchester City). eerste helft, minuut 30.

clock 28' Riyad Mahrez (Manchester City) trapt op doel, maar zijn schot gaat naast. eerste helft, minuut 28.

clock 28' De bal gaat over de achterlijn in hoekschop. Die wordt genomen door Julián Álvarez (Manchester City), maar zijn voorzet is te kort en wordt weggewerkt. eerste helft, minuut 28.

clock 26' James Garner neemt de hoekschop voor Everton. Hij dropt de bal centraal voor doel. eerste helft, minuut 26.

clock 25' Ilkay Gündogan (Manchester City) wordt teruggefloten door de scheidsrechter. Hij ging te fors in op James Garner (Everton). eerste helft, minuut 25.

clock 23' De bal gaat over de achterlijn in hoekschop. Die wordt genomen door Ilkay Gündogan (Manchester City), maar zijn voorzet is te kort en wordt weggewerkt. eerste helft, minuut 23.

clock 22' Julián Álvarez staat klaar aan de hoekschopvlag en trapt de corner voor Manchester City. eerste helft, minuut 22.

clock 18' Alex Iwobi (Everton) wordt teruggefloten door de scheidsrechter. Hij ging te fors in op Rodri (Manchester City). eerste helft, minuut 18.

clock 17' De ref grijpt in: Ilkay Gündogan (Manchester City) deelde een duw uit. eerste helft, minuut 17.

clock 15' De bal gaat over de achterlijn in hoekschop. Die wordt genomen door Ilkay Gündogan (Manchester City), maar zijn voorzet is te kort en wordt weggewerkt. eerste helft, minuut 15.

clock 7' Mason Holgate (Everton) wordt teruggefloten door de scheidsrechter. Hij ging te fors in op Riyad Mahrez (Manchester City). eerste helft, minuut 7.