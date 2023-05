Gündogan zadelt Leeds met degradatiezorgen op na dubbel doelpunt, De Bruyne maakt rentree

Fase per fase

clock 90+6' tweede helft tweede helft, minuut 96 match afgelopen

clock 90+6' De bal gaat over de achterlijn in hoekschop. Die wordt genomen door Riyad Mahrez (Manchester City), maar zijn voorzet is te kort en wordt weggewerkt. tweede helft, minuut 96.

clock 90+3' tweede helft, minuut 93. Vervanging bij Manchester City, Rodri erin, Ilkay Gündogan eruit wissel substitution out Ilkay Gündogan substitution in Rodri

clock 90+3' Gele kaart voor Weston McKennie van Leeds United tijdens tweede helft, minuut 93 yellow card Weston McKennie Leeds United

clock 90+3' Weston McKennie (Leeds United) wordt teruggefloten door de scheidsrechter. Hij ging te fors in op Ilkay Gündogan (Manchester City). tweede helft, minuut 93.

clock 90+1' De bal gaat over de achterlijn in hoekschop. Die wordt genomen door Erling Haaland (Manchester City), maar zijn voorzet is te kort en wordt weggewerkt. tweede helft, minuut 91.

clock 90+1' Er komen 4 minuten extra tijd bij. tweede helft, minuut 91. extra time 4 - extra time Er komen 4 minuten extra tijd bij.

clock 90+1' De bal gaat over de achterlijn in hoekschop. Die wordt genomen door Phil Foden (Manchester City), maar zijn voorzet is te kort en wordt weggewerkt. tweede helft, minuut 91.

clock 87' tweede helft, minuut 87. Vervanging bij Manchester City, Bernardo Silva erin, Julián Álvarez eruit wissel substitution out Julián Álvarez substitution in Bernardo Silva

clock 87' Sam Greenwood (Leeds United) wordt teruggefloten door de scheidsrechter. Hij ging te fors in op Riyad Mahrez (Manchester City). tweede helft, minuut 87.

clock 85' Rodrigo (Leeds United) scoort. Het staat 2 - 1. tweede helft, minuut 85.

clock 85' Doelpunt tijdens tweede helft, minuut 85 door Rodrigo van Leeds United. 2, 1. goal Manchester City Leeds United einde 2 1

clock 84' Phil Foden (Manchester City) wordt teruggefloten door de scheidsrechter. Hij ging te fors in op Crysencio Summerville (Leeds United). tweede helft, minuut 84.

clock 84' Pech voor Manchester City, want het schot van Ilkay Gündogan strandt op de paal. tweede helft, minuut 84.

clock 84' Gemiste strafschop tijdens tweede helft, minuut 84 door Ilkay Gündogan van Manchester City. penalty gemist Manchester City Leeds United einde 2 0

clock 83' Penalty voor Manchester City! Fout van Pascal Struijk (Leeds United). Phil Foden (Manchester City) werd afgestopt. tweede helft, minuut 83.

clock 81' Rico Lewis (Manchester City) trapt op doel, maar zijn schot gaat naast. tweede helft, minuut 81.

clock 81' De bal gaat over de achterlijn in hoekschop. Die wordt genomen door Phil Foden (Manchester City), maar zijn voorzet is te kort en wordt weggewerkt. tweede helft, minuut 81.