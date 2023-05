BEKIJK: Everton verkoopt Brighton een oplawaai en doet gouden zaak in degradatiestrijd

Everton heeft een uitstekende zaak gedaan in de strijd tegen de degradatie in de Premier League. De ploeg van Rode Duivel Amadou Onana, die in het slot inviel, verkocht Brighton & Hove Albion een oplawaai: 1-5. Everton springt zo van plek 19 naar plek 16, boven de degradatiezone. Brighton mist dan weer de kans om naar plek 6 te springen.