LIVE (21u): Kevin De Bruyne staat aan de aftrap, Leandro Trossard zit op bank voor titelclash

Trossard op de bank bij Arsenal. Leandro Trossard staat niet aan de aftrap bij de bezoekers. Hij moet basispionnen Martinelli en Saka voor laten gaan. Kapitein Ødegaard speelt zijn 100e partij in het rode shirt van Arsenal. Viert hij het jubileum met een zege?

De Bruyne en Haaland weer van de partij. Pep Guardiola hoeft in deze periode van het seizoen nauwelijks te sleutelen aan de geoliede City-machine. Achteraan staat Walker nog eens in de ploeg. In de aanval wordt Erling Haaland weer ondersteund door Kevin De Bruyne, Bernardo Silva, Jack Grealish en Ilkay Gundogan.

3 op 9. Het schamel rapport van Arsenal in de Premier League. Na twee keer 2-2 tegen Liverpool en West Ham, werd ook in het slot tegen Southampton een puntje gered: 3-3. Zo sluipt City, dat een patent heeft op een straffe eindsprint, almaar dichter.

City baas in onderlinge confrontaties. Zes jaar geleden lukte het Arsenal voor het laatst om Manchester City te kloppen in een wedstrijd met inzet. Toen klopte het De Bruyne en co na verlengingen in de halve finale van de FA Cup. Daarna volgden 15 (!) nederlagen op rij. Een reeks die vanavond moet gebroken worden.

Het geloof in de titel is er nog steeds. Als ik zie hoe mijn jongens trainen, hoe ze reageerden op de draw tegen Southampton en hoe ze voor elkaar door het vuur gaan... Dat toont dat we het echt willen. Mikel Arteta.

Wat kan "Man van de Maand" Trossard? Dankzij 5 assists in de Premier League kreeg Leandro Trossard de trofee van "Speler van de Maand maart" overhandigd bij Arsenal. De Rode Duivel was in grote doen, in april loopt het net iets minder lekker voor de vleugelaanvaller. Speelt hij vanavond wel opnieuw een beslissende rol?

De wedstrijd is erg belangrijk, maar niet allesbeslissend. Beide teams hebben nog heel wat zware wedstrijden voor de boeg. Toch is het belang vanavond niet te onderschatten, natuurlijk. Pep Guardiola.

Engeland loopt warm voor topper. Na zo'n onverhoopt sprookjesseizoen zou het dubbel zoveel pijn doen om vanavond de titelstrijd te verliezen. Arsenal moet winnen in Manchester om de titeldroom in leven te houden. In Engeland houdt iedereen de adem in voor "Het Duel des Oordeels".

Opstelling Manchester City. Ederson, John Stones, Rúben Dias, Aymeric Laporte, Riyad Mahrez, Rodri, Ilkay Gündogan, Jack Grealish, Kevin De Bruyne, Erling Haaland, Bernardo Silva

Opstelling Arsenal. Aaron Ramsdale, Ben White, Rob Holding, Gabriel, Oleksandr Zinchenko, Martin Ødegaard, Thomas Partey, Granit Xhaka, Bukayo Saka, Gabriel Jesus, Gabriel Martinelli