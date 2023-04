BEKIJK: Arsenal gooit dure punten te grabbel in titelstrijd, Saka mist penalty op West Ham

Manchester City had gisteren al het varkentje uit Leicester gewassen en ook Arsenal leek tegen West Ham het washandje boven te halen, want na nauwelijks 10 minuten stond het al 0-2, na goals van Gabriel Jesus en Martin Odegaard.



Alles keerde toen Arsenal nogal knullig een penalty cadeau gaf, die door Said Benrahma werd omgezet.



Na de rust kreeg Arsenal zelf ook een penalty. Bukayo Saka kon niet herhalen wat Benrahma hem voordeed. Zijn hoofd zonk nog wat dieper in zijn schouders toen Jarrod Bowen er niet veel later aan de andere kant 2-2 van maakte.



De invalbeurt van Leandro Trossard leverde niets meer op en zo geeft Arsenal, na Liverpool vorig week, voor de 2e keer op een rij een voorsprong van 2 doelpunten uit handen. Vooral het zenuwachtige gedoe na de rust rook naar titelstress, iets wat ze in Manchester ongetwijfeld ook hebben gezien.