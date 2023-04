Erling Haaland zet telraam (in 45 minuten) op 32, assist van Kevin De Bruyne

Erling Braut Haaland mocht in de vooravond maar 45 minuten meespelen, maar de Noor had genoeg tijd om zijn stempel te drukken.

Nog voor het kwartier had hij de 2-0 al op het bord gezet vanaf de stip, 10 minuten later was Kevin De Bruyne nog maar eens de leverancier met dienst.

Met zijn 31e en 32e competitiedoelpunt evenaart de nog altijd maar 22-jarige bonk het record van Mo Salah.

De Egyptische vedette was tot vanmiddag de enige die 32 keer in één seizoen (2017-2018) had gescoord sinds de Premier League in 1995-1996 naar 20 clubs is gegaan.

Het record van 34 goals wordt gedeeld door Andy Cole (Newcastle, 1993-1994) en Alan Shearer (Blackburn, 1994-1995), maar toen telde de Premier League nog 22 ploegen en 42 speeldagen.

Haaland heeft nog 8 PL-matchen om dat record te verpulveren.