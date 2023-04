BEKIJK: Liverpool ontfutselt leider Arsenal twee kostbare punten

Een topper was het zondagmiddag vooral omwille van de traditie, want Liverpool maakt een hobbelig seizoen door en dat werd ook nog eens in de verf gezet in het eerste halfuur.

Arsenal was heer en meester op Anfield en Martinelli zette de bezoekers al vroeg in een zetel. De leider ging ongenadig door en iets over halfweg de 1e helft verdubbelde Jesus - hoe kan het ook anders op Pasen - de voorsprong van Arsenal met een rake kopbal.

Liverpool hing in de touwen, de aansluitingstreffer van Salah viel ietwat uit de lucht. Na de rust liet de Egyptenaar vanaf de stip wel de 2-2 liggen. Toch zat er nog een puntje in voor de thuisploeg. Invaller Firmino kopte in de slotminuten een voorzet van Alexander-Arnold tegen de touwen.

In de stand telt Arsenal nu 6 punten meer dan Manchester City, maar de nummer 2 heeft wel nog een wedstrijd tegoed.