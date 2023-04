Onana en Everton veroveren tegen Tottenham belangrijk punt, Kane blijft (te) lang liggen

Het thuispubliek zag iets voor het uur hoe Everton-middenvelder Abdoulaye Doucouré na een discussie een tik uitdeelde aan Harry Kane.

Everton moest met 10 man verder en kwam 10 minuten later op achterstand na een domme overtreding van Michael Keane in de eigen zestien. Kane liet het cadeautje vanaf 11 meter niet liggen.

Tottenham kreunde daarna nog onder de druk van een 10-koppig Everton, maar leek zijn schaapjes op het droge te hebben.

Maar in de slotfase liepen de Spurs nog een kater op. Eerst werd Lucas Moura uitgesloten, in de 90e minuut mikte Keane een vuurbal in de rechterhoek. Lloris was kansloos.



Rode Duivel Amadou Onana volgde die apotheose vanaf de bank, want hij werd in de 84e minuut naar de kant gehaald.

Everton doet dankzij dat punt een zaakje in een ongemeen spannende degradatiestrijd. De laatste 8 teams staan binnen de 5 punten van elkaar.