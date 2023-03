Manchester United verslikt zich in hekkensluiter Southampton, rode Casemiro moet 4 wedstrijden brommen

Manchester United spoelde deze week de 7-0-blamage tegen Liverpool door met een vlotte zege (4-1) tegen Real Betis in de Europa League.



De Mancunians wilden vandaag ook in de Premier League opnieuw aanknopen met de drie punten. Hekkensluiter Southampton moest het gewillige slachtoffer worden.



Toch kon de thuisploeg allesbehalve overtuigen en op het halfuur werd de opdracht nog wat moeilijker. Casemiro kreeg - na een VAR-interventie - rood voor een stevige tackle en mocht gaan douchen.



Ten Hag koos eieren voor zijn geld en slachtofferde Weghorst voor McTominay. Een ingreep die het aanvalsspel van de Red Devils nog meer deed stokken.



Toch kwam Bruno Fernandes nog dicht bij de 1-0, maar zijn afstandsschot stierf op de binnenkant van de paal. Walker-Peters trof voor Southampton niet veel later de lat.



Zo verliest Manchester United voor de tweede wedstrijd op rij punten in de Premier League. Het Southampton van uitblinker Romeo Lavia pakt een belangrijk punt in de degradatiestrijd.