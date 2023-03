Opnieuw bij af: Liverpool lijdt pijnlijke nederlaag tegen rode lantaarn Bournemouth

Liverpool beleeft niet zijn beste seizoen in de Premier League, maar draaide vorig weekend wel onverwacht Manchester United door de gehaktmolen.



Vandaag trokken de Reds naar het veld van rode lantaarn Bournemouth. De Cherries dreven op de vorige speeldag Arsenal tot het uiterste, maar gingen in de 97e (!) minuut uiteindelijk kopje onder.



Het inspireerde de hekkensluiter alvast opnieuw tot fris en fruitig voetbal. De openingstreffer van Billing op het halfuur was dan ook een logisch gevolg.



Ook na de rust bleef Liverpool aanmodderen en tot overmaat van ramp wrong Salah ook nog eens wild een strafschop de nek om.



Liverpool laat zo na om gedeeld vierde te worden en reist met veel twijfels af richting Madrid voor zijn terugwedstrijd in de Champions League.



Bournemouth springt weg uit de degradatiezone.