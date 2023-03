City is nog maar 2e team dat Newcastle kan kloppen in competitie, vervanger van De Bruyne beslist duel

Er werd uitgekeken naar de clash tussen de 2 rijkste teams in de Premier League. Guardiola had Foden de voorkeur gegeven op Mahrez op de rechtervleugel en de youngster bedankte met een fraaie openingsgoal op het kwartier. Op aangeven van Gündogan dribbelde hij de 16 in en vloerde doelman Pope.



Newcastle speelde krachtig en was gevaarlijk op de tegenaanval, maar de cruciale 2-0 van Silva sneed hen de benen af. De Portugees kreeg de bal op de rand van de 16 van Haaland en plaatste de bal onhoudbaar binnen.



De Bruyne speelde niet zijn beste match, Guardiola vond het na 65 minuten welletjes en ook de keuze voor Silva pakte net als die van Foden goed uit.



City is zo nog maar de tweede ploeg die Newcastle in de competitie kan verslaan. Liverpool lukte het 2 keer, dit was de 3e competitienederlaag voor Newcastle, dat met een magere 2 op 15 uit de top 4 zakte.



De 2-0 was een nieuwe tik voor coach Eddie Howe en de zijnen, die vorige week ook al de League Cup door hun vingers zagen glippen tegen Manchester United.



City nadert tot op 2 punten van leider Arsenal, die spelen straks nog bij Bournemouth.