City is baas in topper tegen Newcastle met goals van Foden en Silva

Fase per fase

clock 90+5' tweede helft tweede helft, minuut 95 match afgelopen

clock 90+4' De poging wordt gered door Ederson (Manchester City). De keeper ging goed plat en kon de bal klemmen. tweede helft, minuut 94.

clock 90+4' Kieran Trippier (Newcastle United) haalt uit... tweede helft, minuut 94.

clock 90+3' Ilkay Gündogan (Manchester City) wordt teruggefloten door de scheidsrechter. Hij ging te fors in op Jacob Murphy (Newcastle United). tweede helft, minuut 93.

clock 90+2' De bal gaat over de achterlijn in hoekschop. Die wordt genomen door Jack Grealish (Manchester City), maar zijn voorzet is te kort en wordt weggewerkt. tweede helft, minuut 92.

clock 90+1' De bal gaat over de achterlijn in hoekschop. Die wordt genomen door Jack Grealish (Manchester City), maar zijn voorzet is te kort en wordt weggewerkt. tweede helft, minuut 91.

clock 90+1' Gele kaart voor Jamaal Lascelles van Newcastle United tijdens tweede helft, minuut 91 yellow card Jamaal Lascelles Newcastle United

clock 90+1' Gele kaart voor Jamaal Lascelles van Newcastle United tijdens tweede helft, minuut 91 yellow card Jamaal Lascelles Newcastle United

clock 90+1' Er komen 4 minuten extra tijd bij. tweede helft, minuut 91. extra time 4 - extra time

clock 90+1' De bal gaat over de achterlijn in hoekschop. Die wordt genomen door Jack Grealish (Manchester City), maar zijn voorzet is te kort en wordt weggewerkt. tweede helft, minuut 91. De bal gaat over de achterlijn in hoekschop. Die wordt genomen door Jack Grealish (Manchester City), maar zijn voorzet is te kort en wordt weggewerkt.

clock 87' tweede helft, minuut 87. Vervanging bij Newcastle United, Matt Targett erin, Dan Burn eruit wissel substitution out Dan Burn substitution in Matt Targett

clock 86' Redding van Nick Pope (Newcastle United), die de bal al duikend kan pareren. tweede helft, minuut 86.

clock 86' Phil Foden (Manchester City) haalt uit... tweede helft, minuut 86.

clock 85' Kieran Trippier (Newcastle United) wordt teruggefloten door de scheidsrechter. Hij ging te fors in op Jack Grealish (Manchester City). tweede helft, minuut 85.

clock 83' Joelinton (Newcastle United) wordt teruggefloten door de scheidsrechter. Hij ging te fors in op Kyle Walker (Manchester City). tweede helft, minuut 83.

clock 82' Phil Foden neemt de hoekschop voor Manchester City. Hij dropt de bal centraal voor doel. tweede helft, minuut 82.

clock 80' Jamaal Lascelles (Newcastle United) wordt teruggefloten door de scheidsrechter. Hij ging te fors in op Erling Haaland (Manchester City). tweede helft, minuut 80.

clock 79' Kieran Trippier neemt de hoekschop voor Newcastle United. Hij dropt de bal centraal voor doel. tweede helft, minuut 79.

clock 77' Ilkay Gündogan (Manchester City) trapt op doel, maar zijn schot gaat naast. tweede helft, minuut 77.