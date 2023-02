VIDEO: Liverpool verzilvert blitzstart in Newcastle en mag nog dromen van de top 4

Na een eerbetoon aan de overleden ex-Newcastle-speler Christian Atsu liet Liverpool er in St James' Park geen gras over groeien. Na enkele kansjes van de thuisploeg telden de Reds Newcastle al vroeg in de wedstrijd uit met 2 snelle goals.

Nuñez tekende voor de 0-1 na een heerlijke assist van Alexander-Arnold en enkele minuten later scoorde Gakpo op aangeven van Salah. Tot overmaat van ramp moest Newcastle even later met zijn tienen voort toen doelman Nick Pope de bal buiten de zestien met zijn handen beroerde.

Met een mannetje minder stond Newcastle voor een onmogelijke opdracht tegen een uitgekookt Liverpool, dat op ervaring de 0-2 op het bord hield.

En zo doet de ploeg van Jürgen Klopp na een wisselvallig seizoen toch nog altijd mee voor de top 4 en het bijhorende ticket voor de Champions League. Liverpool telt nu 6 punten minder dan nummer 4 Newcastle en heeft bovendien nog een wedstrijd tegoed.