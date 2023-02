BEKIJK: Arsenal kruipt door oog van naald bij Aston Villa met 2 goals in extra tijd

Arsenal-coach Arteta had Trossard in de FA Cup tegen City al eens aan de aftrap gebracht, maar in de Premier League was dat een eerste keer voor de Belgische winger.



Na het verlies op de vorige speeldag tegen City was Arsenal de koppositie kwijt aan De Bruyne en co, al heeft het wel een match minder.



Arsenal leek op een 2 op 12 af te stevenen in de competitie, toen na 90 minuten er nog 2-2 op het bord stond.



Villa, gecoacht door Unai Emery (ex-Arsenal), leidde bij de rust met 2-1. Watkins scoorde voor het 4e duel op een rij, Saka maakte fraai gelijk, waarna Coutinho een wervelende actie afrondde.



Op het uur zorgde Zintsjenko voor hoop voor de Londenaars. Maar toen Odegaard in de slotminuten dé kans op de 2-3 liet liggen, leek het beste eraf. De bezoekers kregen nog 6 extra minuten en bleven toch komen.



Met geluk viel de 2-3 toch: een trap van buiten de 16 van Jorginho raakte de lat en botste via het hoofd van doelman Emiliano Martinez in het doel. De wereldkampioen trok bij een laatste corner in de 97e minuut mee naar voren om te koppen.



De corner werd simpel weggewerkt, Martinelli, de vervanger van Trossard, kon de bal in het lege doel leggen. Arsenal loopt 3 punten uit op City, maar dat speelt straks nog tegen Nottingham Forrest.