LIVE: De Bruyne begint op de bank in de topper tegen Tottenham, Kane opent score met recordgoal

Na het verlies van leider Arsenal krijgt Manchester City de kans om dichter te sluipen in het klassement. City moet daarvoor zelf in Noord-Londen aan de bak. Tottenham strijdt voor de Europese plaatsen en is gewaarschuwd. In de heenmatch liep Tottenham 0-2 uit, maar verloor uiteindelijk wel 4-2. Kevin De Bruyne begint op de bank.