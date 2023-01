Invaller Trossard draagt steentje bij aan late zege van leider Arsenal tegen Man.United

Kersverse Arsenal-aanwinst Leandro Trossard zag vanaf de bank hoe zijn nieuwe ploegmakkers het best uit de startblokken schoten. Toch was het Manchester United dat als eerste scoorde. Rashford demonstreerde nog maar eens zijn hoogvorm met een knap doelpunt: 0-1 na een kwartier.

Erg lang konden de bezoekers niet genieten van hun voorsprong. Halfweg de 1e helft schilderde Xhaka een bal op het hoofd van Nketiah, die de gelijkmaker binnen buffelde.

Na de thee ging de thuisploeg door op haar elan. Met een heerlijke goal zette Saka de 2-1 op het bord. Dit keer was het aan United om te reageren. Martinez stond op de goeie plek toen Arsenal een corner niet weg kreeg.

In het slot mocht Leandro Trossard nog invallen en de Rode Duivel toonde zich met een gretige invalbeurt. De Belg had ook zijn voet in de aanval die leidde tot de 3-2 van Nketiah.

Voor Arsenal is het al de 16e overwinning in 19 wedstrijden in de Premier League. De Gunners tellen 5 punten meer dan 1e achtervolger Manchester City, dat bovendien een wedstrijd meer gespeeld heeft.