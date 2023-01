Newcastle smeert leider Arsenal eerste puntenverlies sinds oktober aan

Southampton waren de laatste ploeg die Arsenal in de competitie punten kon afsnoepen. Op 23 oktober werd het 1-1. Met Newcastle kreeg Arsenal wel de beste verdediging van de hele Premier League tegenover zich.

Dat zou ook blijken. Het beton van Newcastle was bijna 90 minuten lang ondoordringbaar. Het duurde tot de 87e minuut tot doelman Nick Pope met een schitterende save redding moest brengen op een schot van Nketiah.

Aan de overkant viel er ook niet veel te beleven, waardoor het voor de neutrale voetballiefhebbers een saaie bedoening was. Arsenal claimde nog een penalty na hands van Murphy (eerder een aangeschoten bal) in de extra tijd. Maar de 10e clean sheet van Newcastle, dat op plaats 3 blijft, kwam niet in het gedrang.