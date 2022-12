Gestrafte Rashford strijkt plooien glad met winnende doelpunt tegen Wolverhampton

Wat Rashford had uitgepeuterd, wou coach Erik ten Hag niet kwijt, maar het volstond wel voor de Nederlander om zijn aanvaller op de bank te houden voor de laatste wedstrijd van het jaar.

Zonder Rashford maakte United weinig indruk. Zijn vervanger Alejandro Garnacho had wel een niet te missen kans om te scoren, maar vergat het nieuwjaarscadeautje te aanvaarden. Ook Antony kon de ban niet breken voor de bezoekers.

Ten Hag had halfweg dan ook geen andere keuze: Rashford vergeven en hem tussen de lijnen gooien. En daar zou de Nederlander geen spijt van krijgen.

Rashford combineerde op de linkerflank met Bruno Fernandes, dribbelde zich vrij en mikte de bal in de linkerhoek. Meteen een doelpunt met symbolische waarde, want met 65 goals en 35 assists was hij nu betrokken bij 100 goals voor United.

Nummer 101 kwam er niet, want het tweede doelpunt van Rashford werd afgekeurd voor handspel. De Gea moest in het slot nog de zege veiligstellen, maar Rashford ging toch met titel van man van de match lopen.