Haaland perst er snel nog paar goaltjes uit voor einde van het jaar in vlotte zege City

Op Tottenham na hadden alle ploegen uit de top 9 van de Premier League hun wedstrijd gewonnen, dus Manchester City kon niet achterblijven. Kevin De Bruyne strooide weer als vanouds met de heerlijke passes, maar geen enkele daarvan zou deze keer omgetoverd worden tot een assist.



De Bruyne lag wel aan de basis van de 0-1 van Rodri, kort voor het rustsignaal. In de tweede helft maakte Erling Haaland er snel korte metten mee met twee goals. Hij zit al aan 20 goals in de Premier League, in amper 14 matchen. De voorbije 4 jaar volstonden 23 goals telkens om topschutter te worden.



Opmerkelijk is dat Haaland zijn 2 goals maakte in de stad waar hij 22 jaar is geboren. Zijn vader Alf-Inge was op dat moment profvoetballer bij Leeds.

De in Deurne geboren Nederlander Pascal Struijk gaf met een rake kopbal de match alsnog een Belgisch tintje, waarmee hij meteen ook de clean sheet van Ederson verbrodde.