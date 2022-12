BEKIJK: "Boxing Day king" Harry Kane luidt comeback tegen Brentford in met geweldige kopbal

Bekijk de onthoudbare kopbalgoal van Harry Kane

Harry Kane verteert de kerstkroketten traditioneel bijzonder goed, want niemand scoorde al meer goals op Boxing Day dan de 29-jarige spits.

Ook tegen Brentford was Kane weer op de afspraak op 2e kerstdag. Met een staalharde overhoekse kopbal blies hij Tottenham in de 2e helft weer leven in.



Kanes 10e goal ooit op Boxing Day (eentje meer dan Robbie Fowler) was meer dan welkom. Brentford had daarvoor tot 2 keer toe geprofiteerd van defensief slaapwandelen bij de Spurs.



Bij de openingsgoal kon doelman Forster de bal niet klemmen. Bij de 2-0 bewaakte Dier doelpuntenmaker Toney veel te nonchalant.

6 minuten na de aansluitingstreffer van Kane zette Højbjerg de gelijkmaker op het bord. De winning goal viel niet meer uit de lucht.