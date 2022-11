Leicester wint ondanks penaltymisser Tielemans, geen ernstige blessure voor WK-ganger Maddison

Onfortuinlijke Maddison

Ondanks zijn staat van verdienste in de Premier League, werd Maddison dus tot "de verrassing" van de Engelse selectie omgedoopt. Hij rechtvaardigde in de beginfase alvast die keuze.

Maddison speelde in zijn carrière nog maar 39 minuten voor de nationale ploeg. In een EK-kwalificatiewedstrijd tegen Montenegro in 2019, nota bene. Maar met zes doelpunten en vier assists dit seizoen kon Southgate niet meer om de middenvelder heen.

Maar in tien minuten tijd ging de middenvelder van de hemel naar de hel.



Maddison ging op de grasmat zitten en greep naar de achterkant van zijn bovenbeen. Het medisch personeel begeleidde de hinkende nummer 10 van het veld. Zijn collega-international Declan Rice ging zijn conculega alvast troosten.



Zo moest Maddison vanop de bank toekijken hoe Harvey Barnes de zege voor de bezoekers consolideerde met een knappe rush.

Coach Brendan Rodgers bracht in een eerste update vrij geruststellend nieuws: "De wissel was uit voorzorg. James is oké. Hij voelde een beetje stijfheid aan zijn knie, hij had deze week niet veel getraind."