Zware domper: City en De Bruyne verliezen tegen Brentford in 98e minuut

In de laatste wedstrijd voor het WK loopt City nog tegen een serieuze opdoffer aan. De Engelse kampioen kwam al snel op achterstand na een doelpunt van Toney, maar een schicht van Foden hing de bordjes kort voor de rust opnieuw gelijk. Na de pauze beet de thuisploeg zijn tanden stuk op een stug Brentford, waarna Toney zich in de 98e minuut nog tot matchwinnaar kroonde.

einde, 15 uur 33. EINDE. In de laatste wedstrijd voor het WK loopt City nog tegen een serieuze opdoffer aan. De Engelse kampioen kwam al snel op achterstand na een doelpunt van Toney, maar een schicht van Foden hing de bordjes kort voor de rust opnieuw gelijk. Na de pauze beet de thuisploeg zijn tanden stuk op een stug Brentford, waarna Toney zich in de 98e minuut nog tot matchwinnaar kroonde. .

Het wordt zowaar nog 1-2 voor de bezoekers. Wissa zet zich stevig door op links, waarna de bal op rechts bij Dasilva komt. De invaller sleept zich knap voorbij Akanji schotelt Toney de 1-2 vervolgens op een dienblaadje voor. City hangt in de touwen.

tweede helft, minuut 98. 1-2, Toney slaat nog maar eens toe! Het wordt zowaar nog 1-2 voor de bezoekers. Wissa zet zich stevig door op links, waarna de bal op rechts bij Dasilva komt. De invaller sleept zich knap voorbij Akanji schotelt Toney de 1-2 vervolgens op een dienblaadje voor. City hangt in de touwen. .

clock 90+7'

tweede helft, minuut 97. Foden mikt over. Daar was de 2-1 al bijna. Foden mag aanleggen aan de rand van de zestien, maar mikt zijn poging net over de kooi van Raya. .