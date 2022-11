LIVE: Foden wist openingstreffer van Toney op slag van rust uit

Rusten geblazen in het Etihad Stadium. Brentford begon sterk aan de partij en kreeg op het kwartier loon na werken via een kopbaldoelpunt van Toney. De bezoekers kropen vervolgens steeds meer terug en incasseerden op slag van rust de gelijkmaker na een onhoudbaar schot van Foden.

rust, 14 uur 22. RUST. Rusten geblazen in het Etihad Stadium. Brentford begon sterk aan de partij en kreeg op het kwartier loon na werken via een kopbaldoelpunt van Toney. De bezoekers kropen vervolgens steeds meer terug en incasseerden op slag van rust de gelijkmaker na een onhoudbaar schot van Foden. .

Daar is dan toch de gelijkmaker dankzij een klasseflits. Een hoekschop van De Bruyne waait tot aan de tweede paal bij Foden. De aanvaller twijfelt niet en knalt de 1-1 onhoudbaar in het dak van het doel.

eerste helft, minuut 44. 1-1, Foden met een schicht! Daar is dan toch de gelijkmaker dankzij een klasseflits. Een hoekschop van De Bruyne waait tot aan de tweede paal bij Foden. De aanvaller twijfelt niet en knalt de 1-1 onhoudbaar in het dak van het doel. .

Daar is dan toch het eerste echte schot op doel van City. De Bruyne schakelt snel en stuurt Foden de diepte in. De Engelsman probeert het vanuit een schuine hoek met links, maar Raya kan simpel wegboksen.

eerste helft, minuut 40. Foden op Raya. Daar is dan toch het eerste echte schot op doel van City. De Bruyne schakelt snel en stuurt Foden de diepte in. De Engelsman probeert het vanuit een schuine hoek met links, maar Raya kan simpel wegboksen. .

clock 23'

eerste helft, minuut 23. Foden dringt de zestien binnen, waarna de bal met een gelukje tot bij Rodri komt. De middenvelder probeert het in een tijd, maar mikt zijn poging wild over. Neen, Guardiola is allesbehalve te spreken over de prestatie van zijn team. .