BEKIJK: Zware domper: City en De Bruyne verliezen tegen Brentford in 98e minuut

Na afloop van de wedstrijd toonde City-coach Pep Guardiola zich groots in de nederlaag. "De beste ploeg heeft vandaag gewonnen. We hadden het moeilijk vanaf het begin en wisten geen raad met hun lange ballen."



"Brentford verdedigde heel laag, maar ook heel goed. We hebben het dit seizoen al heel goed gedaan in de Champions League en in de competitie. Nu moeten we ons voorbereiden op de tweede helft van het seizoen."



Brentford-aanvaller Ivan Toney mocht dan weer de matchbal mee naar huis nemen na zijn twee doelpunten. De Engelsman bood zo meteen een antwoord aan bondscoach Gareth Southgate, die hem niet in zijn WK-selectie opnam. "Natuurlijk was ik ontgoocheld, doordat ik niet geselecteerd werd."



"Maar ik weet waar ik toe in staat ben en ik laat me er niet door ontmoedigen. Ik ga gewoon door en wil het blijven goed doen voor Brentford. Dit toont nog maar eens wat we kunnen doen als we hard werken", sloot de aanvaller af.