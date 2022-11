Na City, nu Manchester United: Fulham bezwijkt weer in de toegevoegde tijd

Door de nederlagen van Brighton en Chelsea kon United zijn buffer voor de Europese tickets uitbouwen en Christian Eriksen droeg net voor het WK zijn steentje bij met zijn eerste doelpunt in United-loondienst.

De bezoekers bewaarden die voorsprong tot het uur, maar na balverlies aan de zijlijn counterde Fulham razendsnel. Daniel James, ex-United, prikte op het uur de 1-1 binnen.

Dat gelijkspel veranderde toch nog in een zege voor United. Fulham had zich vorig weekend al verslikt in de extra tijd bij Manchester City, deze keer sloeg United toe dankzij de 18-jarige matchwinnaar.

Alejandro Garnacho is niet aan zijn proefstuk toe: hij deed het ook al in de Europa League tegen Sociedad.