LIVE: Christian Eriksen glijdt zijn eerste binnen voor Manchester United

Scott McTominay (Manchester United) wordt teruggefloten door de scheidsrechter. Hij ging te fors in op Carlos Vinícius (Fulham). tweede helft, minuut 64.

De vlag van de lijnrechter gaat de hoogte in: Christian Eriksen (Manchester United) stond buitenspel. tweede helft, minuut 61.

Vrije trap voor Fulham. Scott McTominay (Manchester United) hield Antonee Robinson vast en dat had de scheidsrechter gezien. tweede helft, minuut 57.

Tom Cairney (Fulham) wordt teruggefloten door de scheidsrechter. Hij ging te fors in op Marcus Rashford (Manchester United). tweede helft, minuut 54.

clock 52'

De bal gaat over de achterlijn in hoekschop. Die wordt genomen door Andreas Pereira (Fulham), maar zijn voorzet is te kort en wordt weggewerkt. tweede helft, minuut 52.