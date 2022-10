Ronaldo scoort niet, maar Manchester United viert wel dankzij Rashford en De Gea

Bekijk de mooie voorzet van Eriksen en de kopbal van Rashford

De Gea staat pal in spannende slotfase

Erik ten Hag gunde Cristiano Ronaldo net als in de Europa League een plaats in de basis, maar het was een andere spits die de schijnwerpers opeiste in de eerste helft.

Marcus Rashford kopte een knappe voorzet van Christian Eriksen in doel voor de 1-0. Voor de aanvaller was het zijn 100e goal in het shirt van Manchester United.

Ondertussen probeerde Ronaldo ook op het scorebord te geraken, maar zijn vizier stond niet goed afgesteld. En daarna was het al West Ham wat de klok sloeg.

De bezoekers voerden de druk op en dwongen ook kansen af, maar doelman David De Gea stond pal. Hij stopte pogingen van Antonio en Zouma en had in de extra tijd ook nog een prachtige redding in huis op een schot van Rice.

De Spanjaard was na het laatste fluitsignaal de gevierde man bij zijn ploegmaats. Dankzij de overwinning springt Manchester United over Chelsea naar de vijfde plaats in de stand.