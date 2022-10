LIVE: Leicester-Belgen houden stand onder druk van De Bruyne en City

Een clash der Belgen is de opener van de 14e speeldag in de Premier League. Deze namiddag gaat Manchester City (met Kevin De Bruyne, zonder Erling Haaland) op bezoek bij Leicester City, waar Wout Faes, Timothy Castagne en Youri Tielemans in de basis staan. Bij winst springt Manchester City (voorlopig) over Arsenal naar de koppositie in Engeland.