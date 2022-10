Kan Manchester United bevestigen in de topper op het veld van Chelsea?

Fase per fase

clock 28' Marcus Rashford (Manchester United) haalt uit... eerste helft, minuut 28.

clock 28' Redding van Kepa Arrizabalaga (Chelsea), die de bal al duikend kan pareren. eerste helft, minuut 28.

clock 26' De bal gaat over de achterlijn in hoekschop. Die wordt genomen door Christian Eriksen (Manchester United), maar zijn voorzet is te kort en wordt weggewerkt. eerste helft, minuut 26.

clock 25' De bal gaat over de achterlijn in hoekschop. Die wordt genomen door Christian Eriksen (Manchester United), maar zijn voorzet is te kort en wordt weggewerkt. eerste helft, minuut 25.

clock 24' Marcus Rashford (Manchester United) kan aanleggen, maar zijn schot wordt afgeblokt. eerste helft, minuut 24.

clock 23' Mason Mount (Chelsea) wordt teruggefloten door de scheidsrechter. Hij ging te fors in op Antony (Manchester United). eerste helft, minuut 23.

clock 22' Vrije trap voor Manchester United. Mason Mount (Chelsea) hield Casemiro vast en dat had de scheidsrechter gezien. eerste helft, minuut 22.

clock 17' De vlag van de lijnrechter gaat de hoogte in: Jadon Sancho (Manchester United) stond buitenspel. eerste helft, minuut 17.

clock 15' Trevoh Chalobah (Chelsea) zet zijn hoofd tegen de bal, maar hij kan niet kadreren. eerste helft, minuut 15.

clock 15' De bal gaat over de achterlijn in hoekschop. Die wordt genomen door Ben Chilwell (Chelsea), maar zijn voorzet is te kort en wordt weggewerkt. eerste helft, minuut 15.

clock 13' De bal gaat over de achterlijn in hoekschop. Die wordt genomen door Christian Eriksen (Manchester United), maar zijn voorzet is te kort en wordt weggewerkt. eerste helft, minuut 13.

clock 13' Redding van Kepa Arrizabalaga (Chelsea), die de bal al duikend kan pareren. eerste helft, minuut 13.

clock 13' Antony (Manchester United) haalt uit... eerste helft, minuut 13.

clock 9' Luke Shaw (Manchester United) trapt op doel, maar zijn schot gaat naast. eerste helft, minuut 9.

clock 4' Antony (Manchester United) wordt teruggefloten door de scheidsrechter. Hij ging te fors in op Ben Chilwell (Chelsea). eerste helft, minuut 4.

clock 2' De vlag van de lijnrechter gaat de hoogte in: Raheem Sterling (Chelsea) stond buitenspel. eerste helft, minuut 2.

clock 1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

clock Opstelling Chelsea. Kepa Arrizabalaga, Trevoh Chalobah, Thiago Silva, Marc Cucurella, César Azpilicueta, Ruben Loftus-Cheek, Jorginho, Ben Chilwell, Mason Mount, Pierre-Emerick Aubameyang, Raheem Sterling

clock Opstelling Manchester United. David De Gea, Diogo Dalot, Raphaël Varane, Lisandro Martínez, Luke Shaw, Antony, Casemiro, Bruno Fernandes, Christian Eriksen, Jadon Sancho, Marcus Rashford