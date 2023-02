Manchester City duwt Arsenal van zijn troon, De Bruyne is goed voor knappe goal en assist

Manchester City heeft het stokje overgenomen van Arsenal als koploper in de Premier League. Kevin De Bruyne drukte uitdrukkelijk zijn stempel, met een heerlijke lob als openingsgoal en daarna ook de assist voor de 1-3 van Haaland, die zijn 26e goal al voor City maakte. Bij Arsenal viel Leandro Trossard in.

De Bruyne straft Arsenal-misser af met heerlijke lob

De wedstrijd werd na 23 minuten opengebroken door Kevin De Bruyne. Tomiyasu verdedigde slecht uit, zijn pass richting Saliba was veel te kort. De Bruyne bedankte en lobde de bal op heerlijke wijze over Ramsdale. 1-0 Manchester City.



Het was nochtans Arsenal dat tot dan het meeste initiatief nam. Nketiah zette een grote kans met het hoofd naast.



Ook na de achterstand bleef de thuisploeg op zoek gaan naar een doelpunt. In de 42e minuut kreeg het dé kans om gelijk te maken.



Xhaka stuurde Nketiah het strafschopgebied in met een subtiel boogballetje over de verdediging. De spits tikte de bal naast keeper Ederson, die hem vervolgens haakte. Aké redde de bal nog voor lijn, maar de scheidsrechter wees naar de stip.



Vanaf 11 meter faalde Bukayo Saka niet. De Engelsman legde de bal perfect in het hoekje. Ederson wees vooraf nog naar de juiste kant, maar werd alsnog op het verkeerde been gezet.

1-1 bij de rust: een eerlijke score, want Arsenal en City hielden elkaar in de eerste helft in evenwicht.

Doelpuntenmaker Bukayo Saka (l) in actie.

Ook Grealish rekent af met Tomiyasu

Ook in de tweede helft hielden Arsenal en Manchester City mekaar aanvankelijk in evenwicht. Het tempo bleef heel hoog en er waren kansjes aan beide kanten. Later nam Manchester City de match volledig in handen. De druk van de bezoekers was te groot voor Arsenal, dat net iets te vaak in de fout ging.

Het was dan ook geen verrassing dat een fout van Gabriel de basis lag voor een doelpunt van City.

Via verschillende stationnetjes kwam de bal voor de voeten van Jack Grealish te liggen. Hij twijfelde niet en krulde de bal door de benen van Tomiyasu in doel. City verdiend op voorsprong na 72 minuten.

Jack Grealish brengt City weer op voorsprong in Londen.

Haaland mag niet ontbreken, Trossard schiet over

Arsenal wou nog wel weerwerk bieden, maar het kwam niet meer tot grote kansen in het slot. Een schot van de ingevallen Trossard ging over. Nketiah kwam nog het dichtst bij een doelpunt, zijn kopbal ging net als in de eerste helft naast.

Daarvoor had de onvermijdelijke Erling Haaland de wedstrijd al beslist. De Bruyne vond zijn maatje helemaal alleen in de box. Haaland faalde van dichtbij niet, hij legde de bal eenvoudig in de hoek. Zijn 26e doelpunt van het seizoen is misschien wel de belangrijkste. Manchester City pakt immers een levensbelangrijke overwinning op het veld van titelrivaal Arsenal. Op die manier neemt City de leiding van de Premier League over. Beide ploegen hebben nu 51 punten. Arsenal heeft wel een match minder gespeeld. Al zal het wel een zure nederlaag zijn voor Arsenal, dat enkele weken terug nog 8 punten voorsprong had op City.

Erling Haaland hijst zich op het scorebord na een inspanning van Kevin De Bruyne.

De Bruyne kreeg het ook even aan de stok met Arsenal-coach Arteta

Was deze fout van Ederson een penalty waard?

Grealish zet Manchester City opnieuw op voorsprong

Wie anders dan Haaland zet de eindscore op het bord