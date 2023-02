LIVE: De Bruyne zet City op meesterlijke wijze op voorsprong, maar Arsenal maakt gelijk met penalty

Haaland velt 2 verdedigers. Hij raakt eerst Gabriel in het gezicht en duwt daarna Zinchenko in de rug.

Nog geen kansen in de tweede helft. Beide ploegen vermijden risico in hun spel.

Bernardo Silva had het niet makkelijk in de eerste helft.

rust, 21 uur 21. RUST: Arsenal en City houden elkaar in evenwicht. De kopbal van Rodri op de lat is het laatste wapenfeit van de eerste helft. Arsenal nam het meeste initiatief in de eerste helft. Maar het was Manchester City dat uit het niets op voorsprong kwam. Kevin De Bruyne profiteerde optimaal van een blunder in de verdediging. Met een mooie lob maakte hij er 1-0 van. Nadien kwam Arsenal tot meer kansen. Het had wel een penalty nodig om terug in de wedstrijd te komen. Nketiah tikte de bal naast Ederson, die hem vervolgens haakte. Bukayo Saka hield het hoofd koel en zette de penalty om. 1-1 bij de rust. Een eerlijke score halfweg. .