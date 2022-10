Manchester United raakt niet voorbij Newcastle na 2 afgekeurde goals van Ronaldo

Voor het eerst sinds augustus gunde United-coach Erik ten Hag Cristiano Ronaldo nog eens een basisplaats, maar de Portugees moest toekijken hoe de beste mogelijkheden aanvankelijke voor Newcastle waren. De thuisploeg kwam goed weg toen Joelinton 2 keer de lat trof.

Na de rust was het dan toch aan Ronaldo. De aanvaller opende de score, maar het feestje ging niet door omdat er sprake was van buitenspel.

Even later dacht de Portugees geniepig de 1-0 te maken. Bij een vrije trap buiten de zestien ging hij met de bal van Newcastle-doelman Pope aan de haal en schoof hij het leer in het lege doel.

Volgens Ronaldo was de vrijschop al genomen, maar scheidsrechter Pawson dacht daar anders over en trok geel voor de Portugees. In het laatste halfuur probeerde United nog een slotoffensief op poten te zetten. Dat leverde weinig op tegen een stug verdedigend Newcastle.