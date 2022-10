Pep Guardiola: "Liverpool blijft onze grootste uitdager voor de titel"

clock 10:55 vooraf, 10 uur 55. Hoofdstuk Haaland. Bij tegenstander Mancehster City eist Erling Haaland met 15 goals en 3 assists in 9 competitiematchen alle aandacht op. Samen met Kevin De Bruyne vormt hij het koningskoppel voor vandaag. "Als commentator krijgen we voor een wedstrijd van de Premier League een mapje met statistieken. Ik heb nog nooit geweten dat er een volledig hoofdstuk aan een speler gewijd is. Voor Haaland nu wel, omdat hij het ene record na het andere breekt", zegt Play Sports-commentator Philippe Crols. Haaland kreeg rust in de Champions League en komt dus volledig uitgerust aan op Anfield. . Hoofdstuk Haaland Bij tegenstander Mancehster City eist Erling Haaland met 15 goals en 3 assists in 9 competitiematchen alle aandacht op. Samen met Kevin De Bruyne vormt hij het koningskoppel voor vandaag. "Als commentator krijgen we voor een wedstrijd van de Premier League een mapje met statistieken. Ik heb nog nooit geweten dat er een volledig hoofdstuk aan een speler gewijd is. Voor Haaland nu wel, omdat hij het ene record na het andere breekt", zegt Play Sports-commentator Philippe Crols.

City maakte van die vetpot alvast gebruik om goudhaantje Phil Foden aan de club te verbinden tot 2027.

Financiële superioriteit. Erling Halland zal Jurgen Klopp allicht al wat slapeloze nachten opgeleverd hebben de voorbije dagen. De manager van Liverpool klonk dan ook niet heel opgetogen op het persmoment van gisteren. "Manchester City kan doen wat het wil op de transfermarkt. City had al de beste ploeg en nu heeft het ook nog eens de beste spits ter wereld gekocht. Zo handelen? Dat kunnen wij niet." "Er zijn drie clubs in het wereldvoetbal die financieel kunnen doen wat ze willen", zei Klopp. "Het is legaal en het vormt helemaal geen probleem voor mij. Het is zoals het is. Maar wij kunnen niet meedoen."

Haaland was moe en moest dus rusten, maar hij voelt zich intussen goed en is zeker klaar voor zondag. Pep Guardiola.

Liverpool toch uitdager nummer 1? Liverpool volgt na een zwak seizoensbegin pas op de tiende plaats, op veertien punten van de leider Manchester City. Toch ziet City-coach Pep Guardiola de rivaal uit Liverpool nog steeds als de belangrijkste titelconcurrent. "Dat zijn ze altijd geweest, zijn ze nog steeds en zullen ze ook altijd zijn", liet Guardiola vrijdag tijdens het persmoment duidelijk verstaan. "Op vijf à tien speeldagen voor het einde van het seizoen had ik een ander antwoord gegeven." "Ik weet over hoeveel kwaliteiten zij beschikken en dat het een lastige wedstrijd zal worden. Dat is de voorbije jaren altijd zo geweest en daar heeft hun huidige positie niets mee te maken."

Opstelling Liverpool. Alisson, Joe Gomez, Ibrahima Konaté, Virgil van Dijk, Kostas Tsimikas, Mohamed Salah, Jordan Henderson, Fabinho, Fabio Carvalho, Darwin Núñez, Roberto Firmino

Opstelling Manchester City. Ederson, João Cancelo, Manuel Akanji, Aymeric Laporte, Sergio Gómez, Kevin De Bruyne, Rodri, Bernardo Silva, Phil Foden, Erling Haaland, Jack Grealish