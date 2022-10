LIVE: Doelpunt van Foden wordt afgekeurd na een fout van Haaland

City is niet van plan nog lang te wachten met scoren. Gündogan mikt op Fabinho, die zich met gevaar voor eigen leven in de baan van de bal gooit.

tweede helft, minuut 59. City is niet van plan nog lang te wachten met scoren. Gündogan mikt op Fabinho, die zich met gevaar voor eigen leven in de baan van de bal gooit. .

De wedstrijd is nu helemaal los. Salah vindt Jota aan de tweede paal, maar hij kopt flauw over.

De eerste helft zit erop, doelpunten vielen nog niet in de topper tussen Liverpool en City. Het is hopen op beterschap na de rust.

eerste helft, minuut 47. Rust. De eerste helft zit erop, doelpunten vielen nog niet in de topper tussen Liverpool en City. Het is hopen op beterschap na de rust. .

eerste helft, minuut 41. Haaland kan niet scoren. Vijf minuten voor de rust en eindelijk een bal tussen de palen van City. De Bruyne vindt Haaland voor doel, maar de Noor kopt flauw in de handen van Alisson. We zijn beter gewoon van hem. .

eerste helft, minuut 40. Een beter moment van Liverpool nu. Robertson haalt de achterlijn, maar vindt geen ploegmaat voor doel. Het is wel het sein voor het thuispubliek om de decibels nog een keer de hoogte in te jagen. Dat is ook nodig in een voorlopig flauwe topper. .