Dendoncker mag 13 minuten de wei op, Young draaft als veulentje tegen Forest

In minuut 77 mocht Leander Dendoncker opdraven van Steven Gerrard.

Vanaf de bank zag de Belg dat voormalig Club-speler Emmanuel Dennis Nottingham Forest op voorsprong kopte.

Zeven minuten later galoppeerde de 37-jarige Ashley Young als een jong veulen over de linkerflank, pikte de bal op en knalde onhoudbaar in doel.

Dendoncker kon in de slotfase geen driepunter afdwingen voor de bezoekers. Dus deelden beide ploegen de koek.

In het klassement schieten ze weinig op met het punt. Aston Villa is 16e met 9 punten, Nottingham Forest laat met 5 punten alleen rode lantaarn Leicester City achter zich.