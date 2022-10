Invaller Ronaldo kroont zich met 700e goal in clubverband tot matchwinnaar op Everton

Manchester United kreeg vorige week nog billenkoek in de stadsderby (6-3) en moest zondagavond op bezoek bij het Everton van Rode Duivel Amadou Onana, dat tot vandaag de beste defensie in de Premier League had.

De thuisploeg kwam ook al vroeg in de wedstrijd op voorsprong. Balverlies van Casemiro leidde de 1-0 van Iwobi in.

Erg lang kon Everton niet genieten van zijn voorsprong. Op het kwartier tekende Antony voor de gelijkmaker, zijn 3e doelpunt op rij in de Premier League.

Nog voor de rust keerde Manchester United de rollen helemaal om. Cristiano Ronaldo, ingevallen voor Anthony Martial, prikte de 1-2 binnen. Voor de Portugees was het zijn 700e doelpunt in clubverband en meteen ook een cruciale goal voor de overwinning, want in het vervolg van de wedstrijd werd niet meer gescoord. De 1-3 van Rashford werd afgekeurd door de VAR na hands.