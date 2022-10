BEKIJK: 6-3! City trakteert United op fikse bolwassing, Haaland en Foden scoren hattrick

Nathan Aké (Manchester City): "We begonnen goed aan de wedstrijd en konden al snel scoren. We waren meteen gevaarlijk en toonden onze intenties. Dat gaf ons ook extra vertrouwen in de wedstrijd. De supporters stonden direct achter ons en dat helpt alleen maar."



"We zitten in een goede flow en hebben heel mooie doelpunten gescoord. Er waren ook periodes waarbij het minder was, zoals in de tweede helft. Ik denk dat we te laks waren, waardoor we toch nog 3 tegendoelpunten incasseren."



"Met de komst van Haaland kunnen we nog anders spelen dan vorig seizoen. We kunnen ballen achter de verdediging leggen en hij is ongeloofelijk gevaarlijk op de counter en op hoekschoppen."