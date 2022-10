Hattrickheld Trossard ontpopt zich tot boeman van Liverpool in doelpuntenspektakel

Terwijl Leandro Trossard bij de Rode Duivels nog niet op een vaste basisplek kan rekenen, is dat bij Brighton wel al een tijdje het geval. Ook nieuwe coach De Zerbi dropte onze landgenoot meteen tussen de lijnen.



Op bezoek bij Liverpool bezorgde onze landgenoot de bezoekers alvast een absolute droomstart met twee knappe treffers binnen de eerste 20 minuten.



Anfield morde, maar rond het uur zetten de Reds de scheve situatie helemaal recht. Firmino zorgde kort voor én na de rust voor de 2-2, waarna Webster niet veel later zijn eigen doelman verschalkte.



Brighton leek met lege handen terug de bus op te stappen, maar had nog één troefkaart achter de hand. Mitoma (ex-Union) zette de bal in een tijd voor tot bij Trossard, die zijn hattrick via Alisson in doel zag belanden.



Een betere sollicitatie voor een basisplek op het WK kunnen wij alvast niet bedenken.