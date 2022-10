Oude gloriedagen herleven bij Arsenal, dat leider blijft na winst tegen rivaal Tottenham

Het was dit seizoen, na een kwakkelend begin van zijn carrière als coach, alles of niets voor Mikel Arteta bij Arsenal. De eerste speeldagen doen ons vermoeden dat het wel eens alles zou kunnen worden.



Arsenal domineerde Tottenham, dat onder Conte een moeilijk te bespelen blok is geworden. Toch had het een sprankeltje genie van Thomas Partey nodig om op voorsprong te komen. Zijn knal belandde precies in het hoekje.



Het geluk van de Spurs leek te kantelen toen Harry Kane vanaf de stip gelijk mocht maken. Hij is de eerste speler die 100 doelpunten buitenshuis maakt in de Premier League.



Dat record zou voor Kane slechts een pleister op een houten been blijken, want na de rust ging het helemaal mis voor Tottenham. De herboren Gabriel Jesus, de exponent van de renaissance bij Arsenal, bracht zijn team weer op voorsprong en na rood voor Emerson Royal - na een smerige trap op de enkels - mochten de boeken helemaal toe.



Dat kon zeker na de 3-1 van de bevlogen aanvoerder Granit Xhaka. Met de overwinning zo goed als op zak kon ook Sambi Lokonga nog acte de présence maken. In het slotkwartier hielp hij zijn team vlot de zege over de streep te trekken.