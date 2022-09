Wout Faes beleeft weinig plezier aan debuut: Tottenham draait Leicester door gehaktmolen

Leicester City was met één punt uit 6 wedstrijden naarstig op zoek naar een driepunter en maakte bij Tottenham nog wel een behoorlijke start.



Youri Tielemans, naast Timothy Castagne en debutant Wout Faes 1 van de 3 Belgen, mocht al na 6 minuten de score openen vanaf de stip. Tielemans zag zijn eerste inzet nog gekeerd door Lloris, maar kreeg een herkansing omdat de Fransman te vroeg van zijn lijn gekomen was. De 2e pingel ging er wel keurig in.

Lang konden de bezoekers niet genieten van hun voorsprong. Kane kopte 2 minuten later al de gelijkmaker op het bord en halfweg de 1e helft buffelde Dier een corner voorbij Leicester-doelman Ward. Na een volley van Maddison, op assist van Castagne, was de match bij de rust nog in balans: 2-2.

In de 2e helft zakte Leicester helemaal door het ijs. Ndidi luidde met zijn balverlies de 3-2 van Bentancur in en dan moest het ergste nog komen. Invaller Son maakte op een kwartier tijd een loepzuivere hattrick en stuurde Tielemans en co met een 6-2-bolwassing terug naar Leicester, dat achterblijf met een 1 op 21.