LIVE: Manchester United moet al na 55 seconden achtervolgen tegen Leeds

Fred (Manchester United) wordt teruggefloten door de scheidsrechter. Hij ging te fors in op Jack Harrison (Leeds United). eerste helft, minuut 47.

Fred (Manchester United) wordt teruggefloten door de scheidsrechter. Hij ging te fors in op Tyler Adams (Leeds United). eerste helft, minuut 44.

Weston McKennie (Leeds United) wordt teruggefloten door de scheidsrechter. Hij ging te fors in op Fred (Manchester United). eerste helft, minuut 39.

Alejandro Garnacho (Manchester United) wordt teruggefloten door de scheidsrechter. Hij ging te fors in op Luke Ayling (Leeds United). eerste helft, minuut 38.

Raphaël Varane (Manchester United) wordt teruggefloten door de scheidsrechter. Hij ging te fors in op Patrick Bamford (Leeds United). eerste helft, minuut 37.

Wilfried Gnonto (Leeds United) wordt teruggefloten door de scheidsrechter. Hij ging te fors in op Alejandro Garnacho (Manchester United). eerste helft, minuut 30.

De bal gaat over de achterlijn in hoekschop. Die wordt genomen door Bruno Fernandes (Manchester United), maar zijn voorzet is te kort en wordt weggewerkt. eerste helft, minuut 28.