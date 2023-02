LIVE: Manchester United kijkt na owngoal Varane tegen dubbele achterstand aan

Vrije trap voor Manchester United. Junior Firpo (Leeds United) hield Alejandro Garnacho vast en dat had de scheidsrechter gezien.

Vrije trap voor Manchester United. Junior Firpo (Leeds United) hield Alejandro Garnacho vast en dat had de scheidsrechter gezien. tweede helft, minuut 57.

Weston McKennie (Leeds United) wordt teruggefloten door de scheidsrechter. Hij ging te fors in op Fred (Manchester United). tweede helft, minuut 53.

De vlag van de lijnrechter gaat de hoogte in: Wout Weghorst (Manchester United) stond buitenspel. tweede helft, minuut 52.

Goal voor Leeds United. Raphaël Varane scoort ongelukkig in eigen doel. tweede helft, minuut 48.

De bal gaat over de achterlijn in hoekschop. Die wordt genomen door Wilfried Gnonto (Leeds United), maar zijn voorzet is te kort en wordt weggewerkt. tweede helft, minuut 47.