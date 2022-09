Arsenal viert 6e zege met 15-jarige debutant (en nu recordhouder) Ethan Nwaneri

Arsenal was voor de uitgestelde wedstrijden tegen zijn eerste nederlaag op Old Trafford aangelopen, tegen Brentford was er geen vuiltje aan de lucht.

Saliba en Jesus kopten de Gunners naar een dubbele voorsprong, kort na de pauze stelde Vieira met een prachtig schot de zege helemaal veilig.

Maar het belangrijkste wapenfeit was het debuut van Ethan Nwaneri, amper 15 jaar en 181 dagen oud.

In de extra tijd mocht hij invallen, goed voor de eerste speler jonger dan 16 jaar in een competitiematch van de Premier League.