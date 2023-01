LIVE: Manchester City gaat zonder De Bruyne op zoek naar 3 punten in inhaaltopper

Manchester City ontvangt vanavond Tottenham voor een inhaalwedstrijd. De ploeg van Pep Guardiola kan de punten goed gebruiken, want de kloof met leider Arsenal telt al 8 punten. Zoek niet naar Kevin De Bruyne in de basis bij City, de Rode Duivel zit op de bank nadat hij afwezig was op training. Aftrap om 21 uur.