BEKIJK: City krabbelt overeind na dubbele mokerslag voor rust en slaat Tottenham K.O.

Geen inhaaltopper voor Kevin De Bruyne. De Rode Duivel moest de doelpuntenkermis vanop de City-bank beleven, omdat hij een training miste na een "persoonlijke kwestie".



Pep Guardiola bleef bij zijn beslissing, ondanks het inspiratieloze spel van zijn ploeg. De Spanjaard droomde al van tactische bijsturingen tijdens de rust, maar een dubbele donderslag bezorgde de T1 nachtmerries.



Een ziekenhuisballetje van Ederson leidde de 0-1 in. Nog voor de thuisploeg kon recupereren van de tik, deelde Emerson met een rake kopstoot een tweede uit.





Gehavend, maar nog niet verslagen, was City klaar voor ronde 2. Daarin nam het meteen de bovenhand dankzij snelle goals van spitsenduo Alvarez-Haaland.





Wanneer Riyad Mahrez de voorsprong op het scorebord trapte, klonk er een zucht van opluchting door het Etihad Stadium. De Algerijn sloeg Tottenham eigenhandig K.O. met de 4-2 in minuut 90.



City houdt zo Arsenal in het vizier. De leider in de Premier League telt 5 punten meer (met 1 wedstrijd minder gespeeld) dan De Bruyne en co.