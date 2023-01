BEKIJK: Joao Félix pakt rood voor drieste tackle bij debuut voor doodziek Chelsea

Niet de goal van voormalige Chelsea-vedette Willian of de pijnlijke nederlaag op het veld van Fulham zullen morgen de krantenkoppen vullen. Wel een van de merkwaardigste debuten in de Premier League.

Net voor het uur krijgt kersverse aanwinst Joao Félix een rood karton onder zijn neus geschoven. De reden? Een drieste tackle. De Portugees plantte zijn voet op het been van zijn tegenstander.

Zo is de spits - die Chelsea huurt van Atlético Madrid - meteen goed voor een record. Hij is de eerste speler die bij zijn Premier League-debuut het veld moet verlaten.

Zijn trainer Graham Potter kon al zijn haren wel uittrekken, want ruim 10 minuten later slikte een tienkoppig Chelsea de 2-1. Alweer een drama in Londen, dus. Met dit keer een Portugees in de hoofdrol.