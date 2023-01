BEKIJK: Manchester United wint voor het eerst in 11 duels niet, Palace dankt Olise met late vrijschop

Op 6 november had Manchester United voor het laatst niet gewonnen met een match met inzet. Erik ten Hag rekende tegen middenmoter Crystal Palace meteen op huurling Wout Weghorst. Toch zouden anderen een hoofdrol opeisen.



Bruno Fernandes bijvoorbeeld, die op voorzet van Eriksen kort voor de rust de 0-1 tegen de touwen had gejast. De Portugees dacht lange tijd matchwinnaar te zijn, ook al had ook David De Gea (schitterende save op Edouard) aanspraak kunnen maken op deze titel.



Uiteindelijk was het een speler van Crystal Palace die deze eer te beurt viel. De in Engeland geboren Fransman aarzelde niet toen hij in de 91e minuut een vrijschop mocht nemen op een niet eens zo aantrekkelijke plaats. De Gea kon enkel vruchteloos klauwen naar de bal. Alsof hij niet besefte dat hij de gelijkmaker had gescoord, juichte Olise amper.