Arsenal slaat Everton knock-out, Trossard met de assist voor de 3-0

Arsenal en City hebben eindelijk weer evenveel duels afgewerkt, de partij vanavond was een inhaalduel van de 7e speeldag. Er stonden 2 Belgen aan de aftrap: Trossard en Onana.



Arsenal had de bal, maar dwong amper kansen af. Vlak voor rust vielen evenwel nog 2 goals. Zintsjenko bediende Saka, die wegdraaide bij Mikolenko en de bal in de bovenhoek mikte. En Martinelli was wat later te snel voor de Everton-verdedigers en kon scoren. Er was eerst gevlagd voor offside, maar de VAR keurde het doelpunt goed.



Na de pauze ging Arsenal op zijn elan door. Trossard trok de 16 in en bediende Odegaard na 70 minuten, het was het laatste wapenfeit voor de gewisselde Belg. Tien minuten voor tijd mocht Martinelli de eindstand op het bord zetten.