BEKIJK: Leandro Trossard bewijst bloedvorm en pijnigt Leicester City nog wat meer

Leicester City zit in de hoek waar de klappen vallen, maar de bezoekers - zonder aanwinst Wout Faes - konden na nog geen minuut opveren met dank aan Kelechi Iheanacho.

Dat razendsnelle openingsdoelpunt was na een kwartier evenwel al vergeten. Leandro Trossard leverde de 1-1 aan.

Dankzij mentale weerbaarheid was de stand halfweg in evenwicht, maar kort na het uur bracht de Rode Duivel de thuisploeg weer op voorsprong.

En na een kwieke dribbel forceerde hij ook nog een strafschop.

De 5-2 viel nog diep in de extra tijd: Brighton draait mee in de top 5, Leicester zit in zak en as.