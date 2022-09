BEKIJK: Haaland bedankt De Bruyne weer voor assist, maar City wint niet van Aston Villa

Aston Villa, de nieuwe club van Leander Dendoncker, kan alle punten gebruiken na een slechte start van het seizoen, maar dat was niet evident met de komst van Manchester City met een Erling Haaland in bloedvorm.

Dat bleek ook na de rust. Kevin De Bruyne pakte uit met een heerlijke voorzet en Erling Haaland wist die naar waarde te schatten: 0-1. Voor de Noorse spits is het al de tiende goal in zes competitieduels.

City had de match onder controle en De Bruyne pakte uit met zijn "vallend blad" op een vrije trap, maar de lat lag dwars. Dat brak City even later zuur op: Leon Bailey (ex-Genk) knalde raak na een prima voorzet van Jacob Ramsey: 1-1.

Ondanks verwoede pogingen kon City een tweede gelijkspel van het seizoen niet vermijden. Voor Aston Villa is het een welgekomen puntje in moeilijke tijden.